Бутылка виски и вздорный нрав: в сентябре выйдет фильм «Бестселлер» с Майклом Кейном

Это история про то, как стареющий писатель пытается стать популярный в эпоху хипстеров.

30 сентября в российских кинотеатрах выйдет комедийная драма «Бестселлер», в которой играет знаменитый английский актер Майкл Кейн. Этот почтенный господин известен отечественному зрителю по фильмам «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Иллюзия обмана», «Kingsman: Секретная служба» и многим другим. Мужчина снимается с 1960-х, и вот к 88 годам получил, пожалуй, самую шикарную роль для своего возраста.

Мистер Кейн играет старого, вредного, вздорного и спившегося писателя-затворника Харриса Шоу. Когда-то он был звездой, но уже много лет литературное сообщество даже не знает, жив ли он. Но тут одна отчаянная девушка получает в наследство издательство отца и, чтобы не дать семейному делу рухнуть, ищет громкий роман, настоящий бестселлер. Героиня делает ставку на пожилого писателя, а тот, как оказалось, еще может удивить публику: то помочится на книгу, то пошлет критика куда подальше, а то и за решетку угодит. Из-за этого эпатажного персонажа, который за словом в карман не полезет, фильм имеет возрастной рейтинг 18+.

Добавим, что в картине также снялись звезды фильма «Скотт Пилигрим против всех» Обри Плаза и Эллен Вонг.

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