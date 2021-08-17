Очнулась с амнезией и двумя женихами: вышел трейлер мелодрамы «После пробуждения»

16 августа компания-прокатчик «Экспонента» опубликовала русский трейлер итальянского романтического фильма «После пробуждения» с Беллой Торн в главной роли. Это молодежная мелодрама от создателей франшизы «После». Сюжет рассказывает о молодой американке, которая очнулась после комы в одной из итальянских больниц с амнезией. Девушка, которая не может вспомнить последние несколько дней, узнает, что у нее есть сразу два симпатичных ухажера. Вот только, что она сама чувствовала к этим молодым людям, героиня вспомнить не может. И ей придется выбирать сердцем.

Любопытно, что в этой картине Торн снялась вместе со своим женихом — итальянским музыкантом Бенджамином Масколо. Для молодого человека это первый опыт в кино — сразу с будущей женой. Наверняка именно его и выберет героиня, хотя кто знает…

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Мировая премьера фильма состоится 9 сентября. В российских кинотеатрах «После пробуждения» выйдет чуть позже — 23 сентября.

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