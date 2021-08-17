Мрачные тайны умершего мужа: в сентябре в кино выйдет триллер «Дом на другой стороне»

9 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм ужасов «Дом на другой стороне» (The Night House). Его премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» еще в январе 2020-го, но до отечественного зрителя картина добралась спустя полтора года.

Главную роль сыграла британская актриса Ребекка Холл («Престиж», «Дориан Грей», «Превосходство»). Ее героиня переживает смерть мужа и остается одна в доме у озера, который он построил для нее. Однако вскоре женщину начинают мучить пугающие видения, намекающие на то, что у ее супруга были темные секреты. Вдова находит на полу кровавые следы, а потом и еще один дом, до боли похожий на ее собственный.

Картину снял режиссер Дэвид Брукнер, раннее отточивший мастерство в жанре хоррора анталогиях «З/Л/О», «Монстры юга» и «Калейдоскоп ужасов».

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