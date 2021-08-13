Коронавирус против пришельцев: выход фильма «Веном-2» перенесли на октябрь

Премьеру сиквела «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном «передвинули» на месяц позже. Кинокомикс должен был выйти в сентябре 2021 года, но теперь стоит ждать его в середине октября.

Как передает издание Variety, кинокомпания Sony решила отложить релиз из-за распространения дельта-штамма CoViD-19 в Америке, который является еще более заразной формой коронавируса, запустившего пандемию. Журналисты пишут, что западные зрители снова стали бояться посещать кинотеатры, да и в других странах мира ситуация с заражениями усугубилась.

Напомним, что изначально «Веном-2» должен был выйти в прокат в октябре 2020 года, но из-за пандемии его отложили до июня 2021 года, а затем до сентября. Не исключено, что в связи эпидемической обстановкой релиз снова будет смещен.

А пока дата выхода сиквела в России — 14 октября.

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