Николас Кейдж и самураи: вышел трейлер фильма «Узники страны призраков»

По жанру это нео-нуар, вестерн и боевик.

11 августа в Сети появился трейлер фильма «Узники страны призраков» (Prisoners of the Ghostland) с Николасом Кейджем в главной роли. В картине показан мир постапокалиптического будущего, в котором странным образом переплелись культуры Дикого запада и Японии эпохи самураев.

По сюжету, местный правитель, зовущий себя Губернатором, отправляет в дикие земли на поиски своей любимой внучки пойманного грабителя банков, которого играет Кейдж. Если герой не доставит девушку в течение пяти дней, его костюм взорвется (привет Отряду самоубийц!). Вот только приключение за пределы цивилизованного города оказывается похоже на сюрреалистический ночной кошмар.

В картине также снялись София Бутелла («Kingsman: Секретная служба», «Мумия» 2017 года), Ник Кассаветис («Слепая ярость», «Без лица») и Билл Моусли, известный по многочисленным фильмам про маньяков.

Премьера ленты состоялась в начале 2021 года на кинофестивале «Сандэнс». В российских кинотеатрах он выйдет 9 сентября.

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