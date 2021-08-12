Бекмамбетов выпустит хоррор в формате скринлайф про «группы смерти»

Режиссер Тимур Бекмамбетов продолжает исследование жанра ужасов в формате скринлайф. Его триллер «Убрать из друзей» 2015 года вышел очень удачным (окупился в прокате в 64 раза), но тогда за основу была взяла таинственная мистика, а теперь талантливый постановщик поднял реальную социальную тему — подростковые «группы смерти».

11 августа вышел трейлер хоррора «#Хочувигру», в котором Бекмамбетов также выступил в роли продюсера. По сюжету, у 16-летней девушки при загадочных обстоятельствах погибает младшая сестра. Изучив соцсети родственницы, героиня узнает, что та участвовала в интернет-игре, где давались жуткие задания. Чтобы узнать, кто стоит за смертью девочки, старшая сестра сама вступает в игру и попадает в настоящий кошмар в реальности. Ну а зрители увидят его как бы с экрана мобильного телефона.

Режиссером проекта выступила Анна Зайцева, ранее снявшая сериал «Сама дура». В главных ролях Анна Потебня («Тайна Снежной королевы» «Операция «Сатана»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки») и Екатерина Стулова («Котовский», «Ищейка», «Жуки»).

Фильм выйдет в кино 18 ноября.

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