«Сколько стоит жизнь?»: на Netflix выйдет фильм о последствиях теракта 11 сентября

9 августа потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Worth, который на русский язык перевели как «Сколько стоит жизнь?». В картине снялись Майкл Китон («Битлджус», «Бэтмен», «Бердмэн», «Человек-паук: Возвращение домой») и Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada», «Голодные игры», «Красотка на взводе»).

Фильм основан на реальных событиях, а конкретно — на последствиях теракта 11 сентября. По сюжету, правительственному чиновнику поручили невероятную по сложности миссию — определить размер компенсации для семей, которые потеряли близких во время обрушения небоскребов в Нью-Йорке. Главному герою предстоит реально посчитать, сколько стоит человеческая жизнь. Он привык жить холодными цифрами и юридическими документами, но эта работа потребовала от него вспомнить, что такое сострадание.

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Добавим, что Китон и Туччи уже играли вместе в фильме «В центре внимания» 2015 года. Картина исследовала тему сексуальных домогательств в католической церкви и получила «Оскар».

«Сколько стоит жизнь?» выйдет на Netflix 3 сентября — перед 20-й годовщиной теракта.

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