Фильм с Хэлли Берри в роли бойца MMA выйдет осенью на Netflix

Фильм, который стал режиссерским дебютом голливудской актрисы Хэлли Берри, наконец дойдет до массового зрителя. Речь идет о спортивной драме «В синяках» (Bruised), которую оскароносная дама снимала в 2019 году и представила на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020-го. На днях 54-летняя артистка объявила в Twitter, что спустя три года после съемок картина выйдет на Netflix. Дата премьеры — 24 ноября 2021-го.

After 3 years in the making, I am THRILLED to finally announce “Bruised” is coming to @netflix globally Nov. 24. This project is so special to me, not only because it’s my directorial debut, but because the fight game, especially MMA, is a sport that I absolutely love (1/2) pic.twitter.com/tHNVyZ5E4G

— Halle Berry (@halleberry) August 5, 2021