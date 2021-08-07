Фильм с Хэлли Берри в роли бойца MMA выйдет осенью на Netflix

Фильм, который стал режиссерским дебютом голливудской актрисы Хэлли Берри, наконец дойдет до массового зрителя. Речь идет о спортивной драме «В синяках» (Bruised), которую оскароносная дама снимала в 2019 году и представила на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020-го. На днях 54-летняя артистка объявила в Twitter, что спустя три года после съемок картина выйдет на Netflix. Дата премьеры — 24 ноября 2021-го.

«Этот проект особенный для меня не только потому, что это мой режиссерский дебют, но и потому, что бои, особенно ММА, — это спорт, который я очень люблю, и жанр, который всегда побеждал. Все любят болеть за неудачников, таких же, как и мы», — пишет Хэлли.

After 3 years in the making, I am THRILLED to finally announce “Bruised” is coming to @netflix globally Nov. 24. This project is so special to me, not only because it’s my directorial debut, but because the fight game, especially MMA, is a sport that I absolutely love (1/2) pic.twitter.com/tHNVyZ5E4G — Halle Berry (@halleberry) August 5, 2021

Новоиспеченный режиссер сыграла в фильме главную роль. Она перевоплотилась в спортсменку, которую несколько лет назад выгнали из мира смешанных единоборств. Неожиданно у героини появился шанс вернуться на ринг, но для этого нужно будет поучаствовать в подпольном бою с молодой соперницей. Однако это еще не вся драма картины. Оказывается, что ранее женщина бросила своего сына и теперь встретила его вновь. Через множество препятствий ей придется доказать, что она может быть бойцом и матерью.

Одну из соперниц героини Берри сыграла родившаяся в Киргизии реальная звезда UFC Валентина Шевченко.

Добавим, что, несмотря на возраст, Хэлли Берри умудряется поддерживать свое тело в отличном состоянии, что позволяет ей сниматься в подобных проектах.

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