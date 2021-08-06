Вышел трейлер фильма «Мужские слезы» с 90-летним Клинтом Иствудом

Звезде вестернов Клинту Иствуду уже 91 год, а он все еще снимается! 6 августа кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер его нового фильма «Мужские слезы» (Cry Macho). Об этом проекте Teleprogramma.pro уже писала: легенда кино решил экранизировать роман американского писателя Ричарда Нэша, взяв на себя главную роль и режиссерские обязанности.

Главный герой картины — в прошлом известный участник родео, давно утративший смысл жизни. Он отправляется, возможно, в свое последнее путешествие, цель которого — привезти из Мексики в Техас сына своего босса. Дорога обещает быть опасной, но именно на ней стареющий мужчина снова обретет себя.

Жанр картины — драма и нео-вестерн. Действие происходит в наше время, но дух ковбоев на бескрайних прериях еще не угас.

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Фильм выйдет в американских кинотеатрах и одновременно на сервисе HBO Max 17 сентября. В России дата релиза — 16 сентября.

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