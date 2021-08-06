Осенью в кино выйдет боевик «Хороший, плохой, коп» с Джерардом Батлером

Это история про то, как киллеры пытаются достать свою цель из тюрьмы.

6 августа компания-прокатчик Megogo опубликовала в Сети русский трейлер боевика «Хороший, плохой, коп». В картине снялись Джерард Батлер («300 спартанцев», «Боги Египта», «Геошторм») и Фрэнк Грилло («Судная ночь – 2», «День курка», киновселенная Marvel). Режиссером выступил Джо Карнахан, снявший фильмы «Козырные тузы», «Схватка» и «День курка».

Название новой картины не зря похоже на культовый вестерн «Хороший, плохой, злой», создатели уверяют, что переняли дух старого фильма.

По сюжету матерый преступник и аферист неожиданно сдается молодой полицейской. Вот только не раскаяние привело уголовника к стражам порядка — оказывается, за ним охотятся первоклассные киллеры. Он думал, что за решеткой укроется от правосудия криминального мира, но не тут то было.

В российских кинотеатрах фильм стартует с 21 октября.

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