Культовый ромком «Это все она» пересняли, поменяв парня и девушку местами

В 1999 году в прокат вышла романтическая комедия «Это все она», которая считается классикой жанра, заложившей основы ромкома. Это была история о парне, который на спор превратил «серую мышку» из своей школы в королеву выпускного бала, а потом, ожидаемо, влюбился в нее.

Спустя 20 лет потоковый сервис Netflix выпустит своеобразное продолжение этой картины под названием «Это все он», где роли несколько поменяются. На этот раз самая популярная девушка в школе будет лепить себе принца из затравленного ботаника. 4 августа вышел трейлер данного кинопроекта.

Режиссером выступил Марк Уотерс, выпустивший комедии «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки». За сценарий отвечал тот же автор, что и у фильма «Это все она». Еще один «привет» из культовой комедии 90-х — актриса Рэйчел Ли Кук. Тогда она играла главную героиню, а в этот раз выступила в роли ее мамы.

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Добавим, что в новом фильме немалую роль играют соцсети — современные подростки никуда без них. Еще один любопытный факт: в предстоящей комедии есть камео Кортни Кардашьян.

«Это все он» выйдет на Netflix 27 августа.

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