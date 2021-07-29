Оскар Айзек и Тай Шеридан снялись в триллере про карты и месть

В Сети появился трейлер нового фильма «Холодный расчет» (Card Counter), в котором снялись Оскар Айзек, Тай Шеридан, Тиффани Хаддиш и Уиллем Дефо. Это будет триллер о талантливом картежнике, который хочет отомстить своему старому врагу и избавиться о призраков прошлого. Для этого герою придется использовать одного наивного молодого паренька.

Режиссером картины и автором сценария выступил Пол Шредер («Дневник пастыря»), а продюсером — легендарный Мартин Скорсезе.

больше по теме Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе Режиссер готовится создать масштабную киноадаптацию романа «Убийцы лунного цветка».

Премьера фильма состоится на 78-м Венецианском кинофестивале, затем — с 16 сентября — он появится в российском прокате.

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