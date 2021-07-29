На курьих ножках по МКАДу: вышел трейлер третьей части «Последнего богатыря»

29 июля компания «Disney Россия» опубликовала трейлер третьей и заключительной части киносказки «Последний богатырь», которая будет называться «Посланник тьмы».

По сюжету главный герой Иван наконец обрел силушку богатырскую и теперь перед ним стоит новая задача — жениться на Василисе Премудрой. Но в самый разгар приготовлений к празднику неизвестный черный воин похищает невесту. В погоне за ним жених, Баба Яга, Водяной и Колобок попадают в современную Москву, где все странно и чудно. Но наш герой вырос в этом мире, и в столице у него тоже найдутся союзники, которые помогут богатырю окончательно победить древнюю тьму.

Премьера третьей части состоится 23 декабря. К своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Елена Яковлева, Гарик Харламов, Константин Лавроненко и Тимофей Трибунцев.

В трейлере не показан, но в съемках был задействован певец Филипп Киркоров. Он вернулся к своему культовому образу в перьях, точнее сыграл Жар-птицу. Уже не терпится это увидеть.

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