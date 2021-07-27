В онлайн-кинотеатре Kion вышла семейная комедия «Маленький воин» с Камилем Лариным

Это история про мальчика-сумоиста, для которого спорт стал больше, чем соревнованием.

В онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера семейной комедии «Маленький воин» с Камилем Лариным и Анной Слю. Это история о 13-летнем мальчике, который растет без отца и мечтает вернуть его в семью. Родитель парня — спортивный журналист и исследователь сумо — когда-то оставил жену с ребенком и уехал за своим увлечением в Японию. Теперь главный герой пытается достичь успехов в этом виде спорта, чтобы отправиться на турнир в страну восходящего солнца и убедить папу вернуться домой.

Детские роли в картине исполнили Илья Сигалов, Маша Лобанова, Саша Новиков и YouTube-блогер Витек Трубачев. Постановщиком выступил актер Илья Ермолов, для которого это полноценный режиссерский дебют.

Спортивным консультантом фильма выступил чемпион мира по сумо Константин Абдула-Заде. Некоторые сцены снимались в московской спортшколе «Борец», ее воспитанники и тренеры также попали в кадр. Добавим, что лента снята при поддержке Министерства культуры РФ.

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