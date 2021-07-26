Перед апокалипсисом надо стащить побольше денег: вышел тизер фильма «Армия воров»

26 июля студия Netflix опубликовала тизер фильма «Армия воров» (Army of thieves), который станет приквелом к фильму «Армия мертвецов» Зака Снайдера, вышедшего в мае 2021 года. Первая картина рассказала о группе безрассудных наемников, которые отважились обчистить сейф в захваченном зомби Лас-Вегасе. Вторая поведает зрителям предысторию одного из героев — талантливого взломщика, сыгранного немецким актером Маттиасом Швайгхефером. Ему же студия поручила стать режиссером приквела, а Зак Снайдер занял место продюсера.

Судя по тизеру, зрителей ждет еще одна история о великом ограблении (только на этот раз в Европе), сдобренная драками, погонями и перестрелками. И не забываем, что все это происходит во вселенной фильма «Рассвет мертвецов» 2004 года. В новой картине голодные зомби только начнут появляться в нашем мире.

Добавим, что главного женского персонажа в приквеле сыграла звезда «Игры престолов» и «Форсажа» Натали Эммануэль. Точно даты релиза Netflix не назвал, ограничившись обещанием: «Этой осенью».

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