Фильм-победитель Каннского фестиваля «Титан» покажут в России в сентябре

Франко-бельгийский триллер «Титан» режиссера Жюлии Дюкурно, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2021 года, выйдет в российских кинотеатрах 30 сентября. Об этом сообщается в каталоге сайте «КиноПоиск».

По сюжету девочке, попавшей в страшное ДТП, вшивают в голову титановую пластину. То ли из-за этого протеза, то ли из-за пережитого стресса, повзрослев, она начинает бесконтрольно убивать людей. Чтобы уйти от полиции, девушка бреется налысо и выдает себя за парня — давно пропавшего сына местного пожарного. Естественно, ее ждет встреча с «отцом».

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Добавим, что для режиссера Жюлии Дюкурно это лишь второй полнометражный фильм. Первым был ужастик «Сырое» 2016 года. Высоко оцененный в Каннах «Титан», впрочем, вызвал восторг далеко не у всех критиков. Возможность оценить его российским зрителям представится в конце сентября.

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