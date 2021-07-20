Завершены съемки детективной драмы «Белый список» с Алексеем Серебряковым

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о завершении съемок фильма Алисы Хазановой «Белый список». Это детективная драма с Алексеем Серебряковым в главной роли, вдохновленная реальными событиями. Зрители смогут увидеть ее в следующем году.

По сюжету весной 2015-го в маленьком подмосковном городке два следователя разбираются в обстоятельствах самоубийства местной школьницы, прогремевшего на всю страну. Однако от специалистов ждут, скорее, имитации деятельности, нежели реального расследования, — пока общественность и столичное начальство не потеряют интерес к этому делу. В итоге разбирательство растягивается на несколько лет и переворачивает жизни героев. А виновные оказываются гораздо ближе, чем можно было предположить.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ и Романа Абрамовича. Основные роли сыграли Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и Виктория Мирошниченко.

«Мы рады, что съемки «Белого списка» завершились удачно. Конечно, группе было не всегда просто из-за разнообразных ограничений, которые продолжает накладывать пандемия. Но, на наш взгляд, команда во главе с Алисой Хазановой отлично справилась со всеми трудностями», — говорит продюсер картины Артем Васильев. «Мы делаем ставку на крепкие драмы, сильные человеческие истории, крепкий арт-мейнстрим. Этот жанр долго живет и работает на платформах. Стриминговые платформы — идеальное место для такого рода контента», — добавил гендиректор онлайн-кинотеатра Kion и продюсер фильма Игорь Мишин.

«Белый список» выйдет на Kion в 2022 году.

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