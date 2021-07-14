Студия Pixar выпустит мультфильм про девочку, превращающуюся в панду

13 июля вышел русский тизер-трейлер нового 3D-мультфильма от студии Pixar под названием «Я краснею». Анимационная картина расскажет юным зрителям о 13-летней девочке Мэй, которая вступила в непростую подростковую пору и пытается быть нормальным ребенком, но жизненные обстоятельства, в частности, гиперопека от мамы все чаще заставляют ее нервничать. А когда эмоции школьницы зашкаливают, она превращается в огромную красную панду. И как теперь строить нормальную жизнь с такими «суперспособностями»?

Создатели мультфильма тонко намекают на то, как нелегко порой подросткам приспособиться к изменениям, которые происходят с их телом и характером в пубертатном периоде. Наверняка, панда-Мэй попадет не в одну забавную ситуацию, пока не примет себя такой, какая она есть, или не научится контролировать свои эмоции.

Картина выполнена в духе последних работ Pixar, таких, как «История игрушек – 4», «Вперед», «Душа» и «Лука», но имеет уклон к китайскую эстетику. Ее режиссер и сценарист Доми Ши, кстати, входила в команду, создавшую перечисленные мультфильмы.

Трейлер сообщает, что в российских кинотеатрах «Я краснею» появится весной 2022 года. В Америке релиз запланирован на 11 марта.

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