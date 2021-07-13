«Новая женственность»: в Москве пройдет фестиваль женского кино

С 20 по 27 июля в московском кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль «Новая женственность», в рамках которого будут показаны 13 фильмов из разных концов света. Эти картины объединяет то, что они сняты режиссерами-женщинами и представлены на главных мировых фестивалях 2020-2021 годов.

Такие картины, как «Я создан для тебя», «Цензор», «Красотка на взводе», «Маленькая мама» и «Удовольствие» после премьеры на фестивале выйдут в широкий прокат. Остальные можно будет увидеть на большом экране в России только в рамках данного мероприятия. С расписанием сеансов можно познакомиться на сайте кинотеатра.

«Наша главная цель — предоставить слово современным женщинам-режиссерам. Итак, женщины говорят. Обо всем, что им кажется важным: об искусственном интеллекте, о токсичных мужчинах и относительности понятия «время». Говорят заинтересованно, бойко, смело и очень талантливо», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Добавим, что все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

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