Вышел трейлер фильма, в котором Элайджа Вуд пытается понять маньяка

Американский актер Элайджа Вуд даже в 40 лет выглядит, как молодой парень. На днях вышел трейлер нового фильма, в котором он сыграл главную роль. Картина называется No Man of God и основана на реальных событиях, а именно — расследовании дела серийного убийцы и насильника Теда Банди, казненного в 1989 году.

Вуд играет аналитика ФБР, который пытается разобраться в извращенной психологии приговоренного к электрическому стулу преступника и пролить свет на его зверства. Однако в близком общении маньяк показывает себя не монстром, а очень обаятельным мужчиной. Страж закона сам не замечает, как проникается симпатией к убийце, между ними развиваются довольно сложные отношения. Любопытно, что все это не выдумка — фильм основан на реальных стенограммах бесед сотрудника ФБР и Теда Банди.

Преступника сыграл не очень известный актер Люк Керби, для которого эта роль может стать серьезным толчком в карьере. Также в картине снялись звезда «Терминатора — 2» и «Секретных материалов» Роберт Патрик и певица Алекса Палладино.

В Америке релиз фильма назначен на 27 августа. В России он выйдет в кинотеатрах 2 сентября под названием «Охотник за разумом. Схватка» (не путать с аналогичным по названию сериалом от Netflix).

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