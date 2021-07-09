Кристен Белл «заработала» миллионы на скидочных купонах в новом фильме

Звезда фильмов «Очень плохие мамочки», а также голос Анны в мультфильмах «Холодное сердце», 40-летняя Кристен Белл возвращается на большие экраны в новой комедии под названием Queenpins. 8 июля в Сети появился трейлер картины.

Сразу стоит отметить, что этот фильм основан на реальных событиях. По сюжету, отчаянная домохозяйка придумывает мошенническую схему, как заработать миллионы долларов на скидочных купонах. В компаньонки она берет свою подругу — незадачливую видеоблогершу, которая тоже давно мечтает разбогатеть.

Из-за действий двух женщин торговая корпорация теряет огромную сумму денег, и ее инспектор по предотвращению рисков начинает поиск обнаглевших авантюристок. Себе в помощники он берет неказистого сотрудника почты, и у этой детективной парочки начинается своя комедия.

В картине снялись Винс Вон («Психо», «Мистер и миссис Смит», «Дичь»), Пол Уолтер Хаузер («Круэлла») и певица Биби Рекса.

В американских кинотеатрах релиз фильма запланирован на 10 сентября. В России он выйдет за день до этого под названием «Отчаянные аферистки».

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