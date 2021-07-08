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Аддамсы едут в отпуск: вышел трейлер второго 3D-мультфильма про мрачную семейку

Каникулы анимационных героев пройдут под саундтрек Снуп Догга.

Аддамсы едут в отпуск: вышел трейлер второго 3D-мультфильма про мрачную семейку
Постер мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур». Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

7 июля кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер второй части мультфильма «Семейка Аддамс». Напомним, в 2019 году историю знаменитого мрачного киносемейства перезапустили в виде 3D-анимации. Первая полнометражка окупилась в кинотеатрах более чем в пять раз, поэтому сиквел не заставил себя долго ждать.

Судя по ролику, в этот раз эксцентричные Аддамсы решили отправиться в автомобильное путешествие по Америке. Они посмотрят на водопады, каньоны, отдохнут на пляже, а по пути не раз удивят других туристов своей относительным бессмертием. При этом трейлер пока не раскрыл, кто в этот раз перейдет дорогу мрачному семейству и станет антагонистом мультфильма.

К своим ролям в озвучке вернулись Оскар Айзек (Гомес), Шарлиз Терон (Мортиша), Хлоя Грейс Морец (Уэнздэй) и Снуп Догг (волосатый кузен), хотя последний, скорее, дополнил картину саундтреком, чем голосом.

В американских кинотеатрах выход мультфильма запланирован на 1 октября. В России премьера состоится 7 октября под названием «Семейка Аддамс: Горящий тур».

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