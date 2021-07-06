Деревянко в роли Махно и горячая Брежнева: вышел трейлер продолжения «Бендера»

Те, кто смотрели новый российский фильм «Бендер: Начало» в кино, уже знакомы с этой новостью. Авантюрный блокбастер с Сергеем Безруковым, Гариком Харламовым и Александром Цекало оказался не самостоятельной картиной — у него будет продолжение, которое, однако, не придется ждать целый год, оно выйдет в кинотеатрах уже в июле 2021-го. 5-го числа в Сети появился трейлер сиквела.

По сюжету обаятельный мошенник Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и его сын-артист Остап (Арам Вардеванян) на осколках Российской империи ищут золотой жезл, украшенный бриллиантами. Драгоценность была спрятана в один из трех элитных гробов. В первом фильме авантюристы проверили два и остались с носом, а во втором, судя по трейлеру, сокровище все-таки попадет к ним с руки.

Однако в борьбу за жезл вступают старые и новые силы. В частности, в картине появится эпатажный Нестор Махно, сыгранный Павлом Деревянко, а Вера Брежнева и Юрий Колокольников исполнили роли отчаянных большевистских агентов. А еще в продолжении воскреснет Мишка Япончик (Никита Кологривый), так что нас ждет невероятный коктейль из артистов.

Если у первой части многие зрители нашли сходства с «Пиратами Карибского моря», то во второй, судя по трейлеру, будет множество отсылок к «Убить Билла». Сиквел под названием «Бендер: Золото империи» выйдет в кино с 15 июля.

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