«Невыносимая тяжесть огромного таланта» Николаса Кейджа получила новую дату выхода

Николас Кейдж настолько крут, что сыграл в новом фильме самого себя. Причем речь не о камео. Актер исполнил главную роль в художественной картине про себя-любимого. Лента под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта» должна была выйти еще в марте текущего года, но ее отложили на неопределенное время. На днях издание Collider сообщило новую дату выхода — 22 апреля 2022 года.

По сюжету, Николас Кейдж испытывает серьезные финансовые трудности и решает избавиться от них с помощью своего супербогатого фаната. Последний (его сыграл звезда «Игры престолов» и «Мандалорца» Педро Паскаль) готов заплатить актеру один миллион долларов, если тот повторит на дне рождения богача свои культовые кинороли. В эту веселую авантюру вмешивается ЦРУ, а затем ситуация становится откровенно опасной, и звезде боевиков приходится спасать своих близких.

Журналисты отмечают, что задумка фильма полна абсурда, но это будет прекрасный бенефис для Кейджа и шикарный подарок всем его поклонницам.

Кстати, далеко не все в картине является выдумкой. Например, в жизни актера действительно были серьезные финансовые проблемы. Из-за судебных тяжб с бывшими женами, привычкой жить на широкую ногу и бухгалтерских ошибок мужчина как-то задолжал 14 миллионов долларов по налогам. Чтобы покрыть долги, артисту пришлось продать свою недвижимость.

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