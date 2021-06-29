Фильму «Берегись автомобиля» — 55 лет: картину снова покажут в кинотеатрах

8 июля в ряде российских кинотеатрах состоится перевыпуск фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Культовой советской комедии исполняется 55 лет.

Жители Москвы смогут посетить специальный показ в кинотеатре «Художественный». Картину им представит директор столичного музея транспорта Оксана Бондаренко. Для упомянутого учреждения это не просто фильм — кинолента является наглядной энциклопедией советских автомобилей 60-х годов.

«Почти в каждом кадре и на каждой улице Москвы в фильме вы увидите «Волги»: они в главных ролях, на заднем плане, подрабатывают статистами, выполняют невиданные до того момента трюки в советском кино. Ведь ГАЗ-21 на тот момент — самая главная и самая желанная машина любого советского человека. А еще милицейские мотоциклы, грузовики минского автозавода, спешащие на стройки новых кварталов, — все они так или иначе получили роли в этом кино, став свидетелями эпохи и хранителями истории города», — цитирует ТАСС Оксану Бондаренко.

Напомним, фильм о «советском Робине Гуде» вышел в 1966 году. В нем снялись такие звезды кино, как Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев и многие другие.

Смотрите также: