Отреставрированную трагикомедию «Кин-дза-дза» покажут в кинотеатрах

С 1 июля — к 35-летию культового советского фильма «Кин-дза-дза» — отреставрированную картину снова покажут в кинотеатрах. Правда, не во всех, речь идет о больших экранах сетей «Синема парк» и «Формула кино».

Во многих городах вторая премьера комедии будет сопровождаться специальными показами, на которых зрителей ждут дополнительные материалы об истории создания фильма и его обсуждение с экспертами.

Так, в Москве в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоятся два премьерных показа — 30 июня и 1 июля в 19:30. На них будут присутствовать вдова режиссера Георгия Данелии, Галина, и другие люди, причастные к созданию культовой трагикомедии. Там же президент всероссийского фестиваля «Арткино» Сергей Тютин представит документальный фильм о съемках фильма «Кин-дза-дза».

Полное расписание сеансов и специальных показов опубликовано на сайте киносети.

Напомним, культовый фантастический фильм вышел в 1986 году. В нем снялись Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев и Леван Габриадзе.

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