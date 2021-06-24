Время петь: мультфильм «Зверопой-2» выйдет в кино перед Новым годом

23 июня создатели музыкального мультфильма «Зверопой-2» (Sing 2) поделились в Twitter постерами, на которых изображены герои анимационной картины, готовящиеся к выступлению в гримерке в новых костюмах.

Вторую часть озвучил тот же звездный актерский состав: коала-авантюрист Мэттью МакКонахи, многодетная свинья — Риз Уизерспун, дикобраз-рокерша — Скарлетт Йоханссон. Свои голоса героям также подарили Фаррелл Уильямс, Тэрон Эджертон, певица Холзи и Бобби Каннавале. На новом постере можно увидеть и персонажа Боно из группы U2 — он озвучил льва.

Напомним, по сюжету поющие звери повезут свое шоу в другой город, чтобы выступить на легендарной сцене. Но там, как оказалось, их никто не ждет, и, чтобы дать заветный концерт, герои решают усилить свою программу стареющей рок-звездой, который уже давно отошел от дел из-за личной трагедии.

Первая часть мультфильма вышла в 2016 году. При бюджете в 75 миллионов долларов она собрала в прокате более 634 миллионов. Новые постеры сообщают, что премьера сиквела состоится на католической Рождество. В российских кинотеатрах анимационная лента выйдет 23 декабря 2021 года.

Смотрите также: