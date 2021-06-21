В Москве возобновили работу летние кинотеатры

С 21 июня в Москве возобновляется работа летних кинотеатров. Об этом сообщает «Москино», имея в виду свои площадки в парках «Сокольники», «Фили» и «Музеон», где показываются не только новинки проката, но также авторские и классические фильмы. Согласно указу мэра российской столицы, данные учреждения могут снова принимать посетителей. Ранее в этом месяце, по решению властей, их работа была приостановлена, как и ряда других развлекательных заведений.

Итак, 22 июня в «Москино Музеон» и 23 июня в «Москино Сокольники» состоятся специальные показы фильма «Таксист» Мартина Скорсезе, вышедшего в 1976 году и получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. На обеих площадках картину зрителям представят профессиональные киноведы. Ленту покажут на английском языке с русскими субтитрами.

В «Москино Фили» уже с 21 числа можно будет посмотреть новый комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, а также фильм ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола».

Полное расписание фильмов в каждом отдельном кинотеатре можно найти на сайте «Москино».

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