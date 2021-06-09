Что ждет детей в будущем: студия Disney выпустит мультфильм о дружбе мальчика с роботом

8 июня компания 20th Century Studios опубликовала русский трейлер нового мультфильма Disney «Неисправимый Рон». По сюжету, в недалеком будущем каждый ребенок получит своего би-бота — нечто среднее между смартфоном, роботом и питомцем, у которого будет тысяча разным применений для развития и веселья. Кому-то из детей эти новомодные игрушки даже заменят друзей.

Юный герой картины чувствует себя неполноценным, потому что у всех сверстников уже есть такие роботы, а у него еще нет. И вот на день рождения отец дарит ему заветного «друга», правда, этот робот оказывается бракованным и глючит не по-детски. Что делать мальчику в такой ситуации? Он берется самостоятельно научить своего цифрового помощника всему, что тот должен уметь.

В комментариях под трейлером многие пользователи YouTube, что у Disney уже был подобный мультфильм — «Город героев» 2014 года. Там тоже раскрывается тема дружбы мальчика и робота. Однако, стоит отметить, что тот проект был пронизан супергеройской тематикой и борьбой со злодеем. Здесь же студия сосредоточилась на социальной стороне вопроса и попробовала реально взглянуть на то, что ждет детей с развитием технологий.

Западные зрители увидят новый мультфильм уже в середине июня. В российских кинотеатрах его выход запланирован на 21 октября.

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