Шпагаты и танцы: вышел трейлер боевика «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом

Студия Netflix выпустила русский трейлер своего предстоящего боевика «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом. 60-летний актер сыграл тайного правительственного агента, мастера устранения всяких проблем самого различного характера.

Его личность засекречена, его задания — невероятно опасны. Но вот он уже почти на пенсии, ему предстоит новая миссия — спасти родного сына, которого подставила мафия. Сложность ситуации добавляет то, что молодой человек никогда не знал своего отца.

Фильм выглядит, скорее, как дань уважения легендарному Жан-Клоду Ван Дамму. В трейлере показано много комедийных моментов, но среди них поклонники актера непременно увидят отсылки к карьере французской кинозвезды. Его герой становится на шпагат, танцует как в «Кикбоксере» 1989 года и, конечно же, наносит врагам свои стальные удары. Настоящий праздник Ван Дамма!

«Последний наемник» выйдет на Netflix 30 июля.

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