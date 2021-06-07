Гулять до утра: «Полночь в Париже» Вуди Аллена снова покажут в российских кинотеатрах

Романтическую комедию с Оуэном Уилсоном и Рэйчел Макадамс повторно покажут на большом экране.

Хотите устроить своей второй половинке романтический вечер? Тогда вам стоит знать, что знаменитая мелодрама Вуди Аллена «Полночь в Париже» 2011 года снова выйдет в российских кинотеатрах. Компания-дистрибьютор «Белые ночи» организовала ее перевыпуск в кино с 17 июня.

Напомним, этот фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий Вуди Аллена. В нем снялись такие звезды, как Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Марион Котийяр, Майкл Шин, Том Хиддлстон, Эдриен Броуди, Кэти Бэйтс, Леа Сейду и Карла Бруни.

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По сюжету, голливудский сценарист, находящийся в творческом кризисе и предсвадебной суматохе, отправляется со своей невестой в Париж, где с ним по ночам начинают происходить странные вещи. Мистическим способом он перемещается в начало двадцатого века, где знакомится с такими великими писателями, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хэмингуэй, Гертруде Стайн и другими деятелями культуры.

Эти фантастические путешествия в прошлое не могут не изменить восприятие героя своей жизни. Как результат, зрители получили отличную романтическую комедию, которую даже придирчивые критики назвали великолепным фильмом.

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