Друзья человека: вышел трейлер полнометражного мультфильма «Щенячий патруль»

Увидеть щеночков на большом экране можно будет в конце лета.

3 июня компания Nick Jr. выпустила русский трейлер полнометражного мультфильма «Щенячий патруль». Маленькие зрители и их родители хорошо знакомы с популярным детским сериалом из Канады про отважных щеночков — теперь настала пора посмотреть на них на большом экране с дорогой анимацией.

Сюжет картины довольно ожидаемый. Любящий кошек мэр решил погрузить Город приключений в хаос, и только одна команда способна его остановить. В помощь щенкам аниматоры нарисовали новую базу, ультрасовременную технику и крутые гаджеты.

Любопытно, что в озвучке американской версии мультфильма поучаствовали популярный ведущий Джимми Киммел и светская львица Ким Кардашьян.

Ну а русскоязычный вариант вы сможете увидеть в кинотеатрах с 26 августа под названием «Щенячий патруль в кино».

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