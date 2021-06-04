Хью Джекман опять будет искать воспоминания в новом фильме

3 июня студия Warner Bros. опубликовала русский трейлер научно-фантастического фильма «Воспоминания» с Хью Джекманом в главной роли. На этот раз Рассомаха сыграл частного детектива, который ищет ответы в памяти своих клиентов. Ирония в том, что во франшизе «Люди Икс» актер тоже играл персонажа, который постоянно копался в воспоминаниях.

Во вселенной новой картины вода затопила прибрежные территории мира, а человечество погрузилось в хаос. В будущем людей не ждет ничего хорошего, и они все чаще прибегают к помощи устройств, возвращающих пользователя в его воспоминания. Жить прошлым стало новый наркотиком. В этой новой реальности главный герой погружается в дело одной своей клиентки, которая затем бесследно пропадает. В финале раскроется страшный заговор, но до этого сыщик едва не сойдет с ума, внушив себе, что его с таинственной красавицей связывает не только работа.

Партнершей Джекмана по фильму выступила шведская актриса Ребекка Фергюсон, которая уже играла вместе с Хью в картине «Величайший шоумен». Также она известно по франшизе «Миссия невыполнима» и ряду фантастических фильмов.

В российских кинотеатрах «Воспоминания» появятся 26 августа.

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