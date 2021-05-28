Доплыли, наконец: «Круиз по джунглям» выйдет в России в конце июля

Приключенческий фильм от Disney должен был быть показан в кинотеатрах еще полтора года назад.

27 мая компания Disney выпустила второй русский трейлер своего долгожданного фильма «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Известные актеры сыграли команду, которая ищет на Амазонке волшебное дерево, плод которого может вылечить любые болезни. Противостоят им немецкая экспедиция на военной субмарине и все ужасы, которые встречаются в тропических лесах.

Новый ролик показал, что в фильме будет много магии, проклятий и оживших мертвецов. Зрителей ожидают спецэффекты в духе «Пиратов Карибского моря» и стилистика «Джуманджи» в сочетании с фирменный юмором от Disney.

Известно, что фильм был снят еще в 2018 году. Премьера должна была состояться в октябре 2019-го, но тогда ее перенесли на лето 2020-го, как выяснилось, очень неудачно, ведь из-за пандемии практически все кинорелизы этого года «сдвинулись» на 2021-й. Новая дата выхода «Круиза по джунглям» в России — 29 июля.

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