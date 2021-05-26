Романтичный и страшный Лондон: вышел трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо»

25 мая студия Universal Pictures выпустила тизер-трейлер фильма ужасов «Прошлой ночью в Сохо» со звездой сериала «Ход королевы» Аней Тейлор-Джой.

По сюжету, девушка, которая учится на дизайнера в современном Лондоне, засыпает и просыпается в том же городе, но в 1960-х годах. Правда, в прошлое она попала не в своем теле, а в облике звезды тех лет, которой очень восхищается. Похожая на сказку параллельная жизнь увлекает героиню в водоворот новых эмоций. Но только это темная сказка, полная насилия, страха и жестких призраков.

Главную роль сыграла 20-летняя актриса Томасин Маккензи, которую можно было увидеть в фильмах «Хоббит: Битва пяти воинств» и «Кролик Джоджо». Ну Тейлор-Джой исполнила ту самую звезду, в которую перевоплощается девушка. В трейлере показано, как героини, стоя лицом к лицу, повторяют движения друг друга, являясь отражениями в зеркале.

Режиссером картины выступил британский мастер Эдгар Райт, подаривший зрителям картины «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех» и «Малыш на драйве». Это значит, что новая премьера должна быть стильной, самобытной и весьма оригинальной.

Трейлер сообщает, что в российских кинотеатрах «Прошлой ночью в Сохо» появится с 3 ноября.

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