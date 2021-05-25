«Взрослые не слышат детей»: триллер про социальные сети «Подслушано» выйдет в конце мая

Детективную картину про подростков можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатр Kion в двух форматах.

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о премьере оригинального триллера «Подслушано». Это проект в необычном формате «киносторис» (можно посмотреть как полнометражный фильм или короткими эпизодами по 10-15 минут), его действия разворачиваются в социальных сетях.

По сюжету, пятеро современных подростков, обеспокоенные пропажей своих одноклассников, не желает принимать ложь взрослых и сами ищут ответы на свои вопросы с помощью популярного паблика. На этом пути они столкнутся как с мистикой, так и с вполне реальными трагедиями в жизни своих сверстников.

Создатели проекта хотели показать, что социальные сети не только соединяют людей, но и таят в себе немало опасностей. Режиссером и автором сценария выступил Илья Куликов, подаривший зрителям картины «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения»).

«Фильм «Подслушано» о двух мирах, которые разделены невидимой стеной. К сожалению, это мир детей и мир взрослых, и оба этих мира не слышат друг друга, даже когда настает период трагедии или большой проблемы. Каждому миру приходится рассчитывать только на себя. Как это часто встречается и в реальной жизни, взрослые не слышат детей, а дети не хотят услышать взрослых. Им приходится создавать свои миры и решать свои проблемы самим или с друзьями», — говорит режиссер.

Смотрите новый фильм «Подслушано» с 31 мая в онлайн-кинотеатре Kion.

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