Безруков, Цекало, Деревянко, Харламов: вышел трейлер фильма «Бендер: Начало»

Это история о становлении одного из самых обаятельных мошенников в истории.

24 мая в Сети появился трейлер авантюрного фильма «Бендер: Начало» с Сергеем Безруковым в главной роли. Создатели картины представили зрителям яркую вариацию на тему, как мог появиться на свет великий комбинатор Остап Бендер. В этом фильме он — восторженный юноша, который встречает якобы своего отца — турецко-подданного афериста Ибрагима, хитрого и бессовестного мошенника. Тот как раз охотится за золотым царским жезлом, украшенным бриллиантами, и начинает прививать сынишке навыки своего изящного ремесла.

Судя по трейлеру, зрителей ждет гораздо больше, чем просто обман и изворотливость героев картины. Тут и погони, и перестрелки, и драки, и кровь, и эротические сцены, и стильные костюмы, и юмор в духе «Пиратов Карибского моря».

Бендера-отца сыграл неподражаемый Сергей Безруков, а сына — молодой актер Арам Вардеванян, известный по сериалу «Война семей». Еще фильм может похвастаться такими звездами, как Александр Цекало, Таисия Вилкова, Юлия Макарова («Тобол», «Дылды»), Артем Ткаченко, Гарик Харламов, Павел Деревянко, Юрий Колокольников и другими.

Трейлер сообщает, что картина выйдет в кинотеатрах 24 июня.

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