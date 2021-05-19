Этот взяток не берет: вышел трейлер комедии «Проклятый чиновник» с Максимом Лагашкиным

18 мая в Сети появился трейлер новой российской комедии «Проклятый чиновник». В ней Максим Лагашкин сыграл жуликоватого заместителя мэра, который «удобен» всем своим коллегам и криминальным авторитетам. Однажды к нему на прием приходит бабушка с просьбой помочь ей с местом на кладбище и получает от ворот поворот. Но, к несчастью главного героя, старушка оказывается глазливой — она проклинает мужчину так, что теперь он не может брать взятки. Только ему сунут деньги — начинается всякая чертовщина. А тем временем, госслужащему должны занести самую большую взятку в его жизни, и если он ее не примет, то, скорее всего, отправится на тот свет.

Помощницу чиновника сыграла Лиза Арзамасова. Также в картине снялись Любовь Толкалина, Алексей Маклаков, Владимир Сычев и Сергей Рост.

Согласно трейлеру, фильм выйдет в кинотеатрах 24 июня.

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