Вдруг все они стали людьми: вышел трейлер четвертого мультфильма «Монстры на каникулах»

17 мая кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер четвертой части анимационной франшизы «Монстры на каникулах». Напомним, это история про графа Дракулу, который держит отель для таких же чудищ, как и он сам, в Трансильвании. В первом мультфильме его подросшая дочь-вампир Мэйвис влюбилась о обычного человека по имени Джонатан. Во второй картине у них родился ребенок без сверхъестественных способностей. А в третьей главный герой и сам влюбился в смертную женщину, причем в дочь своего заклятого врага.

Четвертый фильм начнется с грусти Джонатана от того, что мрачный тесть не хочет его принимать. Парень решает тоже стать монстром и обращается за помощью к чокнутому профессору Ван Хельсингу. Тот активирует некое свое изобретение и превращает парня в дракона.

Но магия работает и в обратном направлении, из-за чего другие обитатели замка — Дракула, мумия, оборотень, невидимка и Франкенштейн — становятся обычными людьми. У героев есть всего несколько дней, чтобы вернуть все назад, пока изменения не стали необратимыми. А ключ к обратной трансформации находится где-то на другом конце мира.

Трейлер сообщает, что картина появится в американских кинотеатрах 23 июля. В России она должна выйти того же числа.

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