Третий фильм из серии «Бросок кобры» получил трейлер и новую дату выхода

17 мая кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер нового супергеройского боевика из серии «Бросок кобры», который станет приквелом с двум фильмам, вышедшим в 2009 и 2013 годах. Он будет называться «Снейк Айз» (переводится как «Змеиный глаз») и расскажет о становлении одного из самых опасных солдат специального отряда G.I.Joe. Для тех, кто не знает речь идет о серии игрушек, выпущенных компанией Hasbro, по которой был снят анимационный сериал и два фильма «Бросок кобры».

Самого Снейк Айза сыграл Генри Голдинг — звезда фильмов «Рождество на двоих» и «Джентльмены». В картине будет показан его путь от обучения в древнем клане ниндзя до вступления в ультрасовременный боевой отряд. В трейлере присутствует множество драк, погонь, перестрелок и боев с использованием японских мечей — все, что нужно для хорошего боевика.

Премьера фильма должна была состояться еще в марте 2020 года, но из-за пандемии ее несколько раз откладывали. В итоге в западных кинотеатрах выход картины намечен на 23 июля 2021-го. До российских зрителей он доберется гораздо позже — 19 августа.

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