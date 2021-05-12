Во второй части «Венома» пришелец стал похож на заботливую женушку

С Сети обсуждают вышедший на днях трейлер второй части американского кинокомикса «Веном» с Томом Харди. Напомним, это история про одного из самых жутких и коварных врагов Человека-паука, однако компания Sony сняла ее без самого метателя паутины, который сейчас блистает в киновселенной Marvel. Первый сольный фильм про Венома 2018 года получился яркой картиной об антигерое, которая, как и «Джокер» 2019-го, впечатлила зрителей похлеще, чем стандартное супергероское кино.

По сюжету сиквела, скандальный репортер Эдди Брок пытается ужиться с Веномом — жуткой тварью из космоса, которая поселилась в его теле в первой части. Иногда колоритной парочке приходится разбираться с плохими парнями, и вот один из них дерзко врывается в жизнь главных героев. Серийный маньяк Клетус Кэссиди (его играет Вуди Харрельсон) сбегает из психиатрической больницы и показывает, что в его теле тоже есть инопланетный симбиот. Злодей берет себе имя Карнаж («Резня») и использует свои новые способности, чтобы сеять хаос. Остановить его может только такое же чудовище, как и он сам.

Но кроме всякой жути, в трейлере показаны и комедийные моменты. Например, как Веном готовит завтрак для своего человека, напоминая при этом заботливую жену.

Сиквел должен был выйти в кинотеатрах еще осенью 2020 года, но из-за пандемии он «переехал» на лето 2021-го, а затем — на новую дату 16 сентября. Российские зрители увидят картину на неделю раньше американцев.

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