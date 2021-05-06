Девочки и лошадки: в мае в кино выходит мультфильм «Спирит Непокорный»

20 мая в российских кинотеатрах, на две недели раньше чем в Америке, выйдет новый мультфильм от студии DreamWorks («Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда») — «Спирит Непокорный».

Можно расценивать эту картину как своеобразное продолжение мультфильма «Спирит: Душа прерий» 2002 года от той же студии. Но общего у этих двух историй только необузданный мустанг, а все остальное отличается, в том числе и графика: новая лента выполнена в 3D.

Сюжет расскажет о девочке по имени Лаки — дочери бесстрашной наездницы на лошадях. Жизнь с отцом кажется юной бунтарке очень скучной, пока она не встречает необъезженного коня Спирита. Животное помогает понять героине, что значит свобода, и ей придется отплатить мустангу тем же, выпустив его на волю. Вот только, как заведено в таких историях, сначала друзьям предстоит опасное путешествие.

Добавим, что за анимацию картины отвечают те же специалисты, что рисовали «Как приручить дракона – 3».

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