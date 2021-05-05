Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел на «КиноПоиске» и Netflix

После своего яркого шествия по кинотеатрам России отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» пришел в онлайн. 5 мая он стал доступен для просмотра на видеосервисе «КиноПоиск HD», о чем последний сообщил в Twitter. Также фильм вышел на популярном во всем мире сайте Netflx, вместе с еще одним российским фильмом «Серебряные коньки».

Напомним, «Майор Гром» был снят по одноименному комиксу, повествующему о героических буднях петербургского полицейского, который привык ловить преступников в стиле боевиков. Правда, на этот раз бравому стражу порядка Игорю Грому пришлось иметь дело с настоящим суперзлодеем, которого к тому же яро поддерживают обычные люди, уставшие от беззакония и коррупции.

Ожидается, что это была только «первая ласточка» в большой киновселенной по комиксам российского издательства Bubble, в которой есть и другие супергерои с чистыми помыслами и необычными силами.

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