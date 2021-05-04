«Нервы были накалены до предела»: Ходченкова пила успокоительные на съемках драмы «Скажи ей»

13 мая в российских кинотеатрах выходит новый фильм «Скажи ей». Это драма, в которой снялась Светлана Ходченкова. Она играет женщину, которая рассталась со своим мужем и пытается сделать так, чтобы он больше не видел их общего сына. Актуальный сюжет, не так ли?

Это психологически сложный фильм, который буквально выворачивает душу героини. Сама актриса даже не ожидала, что в ней есть такие эмоции и очень удивилась тому, что режиссер сумел из нее такое вытянуть.

«Некоторые смены я заканчивала приемом успокоительного, потому что психика и нервы были накалены до предела, этого требовала роль. Это был уникальный опыт», — цитирует 38-летнюю Ходченкову журнал Hello!.

Актриса отметила, что у нее пока нет собственных детей, но съемки в этом фильме помогли ей представить себя в роли матери. Женщина добавила, что сложная роль далась ей благодаря профессионализму режиссера Александра Молочникова, которому она невероятно доверяет после их совместной работы над короткометражкой «Сбежавшие в Аризону».

Добавим, что в картине также снялись Артем Быстров, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Вольфганг Черни и юный актер Кай Гетц.

Смотрите также: