Актеры «Черной вдовы» пригласили российских зрителей на шашлыки

30 апреля студия Marvel выпустила специальный ролик к долгожданному кинокомиксу «Черная вдова» специально для российских зрителей. В нем актриса Рэйчел Вайс, сыгравшая своеобразную мать для главной героини фильма, обратилась к нашим зрителям и пригласила их познакомиться с новым фильмом и узнать тайны прошлого члена «Мстителей» Наташи Романовой.

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Она также добавила, что другой актер — Дэвид Харбор (играет Красного стража, советского суперсолдата из комиксов Marvel, антипода Капитана Америка) — попросил зрителей захватить с собой уголь, а мясо принесет он сам.

«Даже не знаю, это шифровка или что-то связанное с майскими праздниками в России, но так или иначе, до скорой встречи в кино», — завершила свое послание Рэйчел.

Спасибо, конечно, американским актерам за такой привет, вот только «Черная вдова» выйдет в кинотеатрах не в мае, а в летом. После всех переносов из-за пандемии релиз фильма остановился на дате 8 июля. Напомним, если бы не коронавирус, кинокомикс вышел бы еще в мае 2020-го. В итоге его «подвинули» на целый год — премьера была запланирована на май 2021-го (возможно, поэтому в пригласительном ролике говорится о шашлыках), но на сегодняшний день она намечена на июль.

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