Советский супергерой: названа новая дата выхода фильма «Красный призрак»

Картина про Великую Отечественную могла быть показана еще в 2019 году.

28 апреля компания «Каропрокат» опубликовала в Сети трейлер нового фильма про Великую Отечественную войну «Красный призрак». Для любителей патриотических картин нужно сразу отметить, что в этой ленте явно присутствуют элементы супергеройского кино.

По сюжету, немцы в 1941 году наткнулись под Вязьмой на таинственного советского снайпера, которого от страха прозвали Красным призраком. Он появляется из ниоткуда и может уничтожить целый взвод фашистов до того, как они обнаружат его местоположение. На поиски стрелка отправлен самый жестокий карательный отряд Вермахта. И, возможно, снайпер перестрелял бы всех врагов по одиночке, но тут на поле боя появился отряд отважных советских партизан.

Суда по трейлеру, в фильме присутствует большое количество крови, но в то же время есть и юмор. Ролик оставляет послевкусие фильмов Таратино, где смерть может быть весьма ироничной штукой.

Картину снял Андрей Богатырев. В ролях: Юрий Борисов, Владимир Гостюхин, Алексей Шевченков, Михаил Горевой и другие.

Фильм должен был выйти в кинотеатрах еще к 9 мая 2019 года, но релиз несколько раз переносился. Новая дата премьеры — 10 июня 2021-го.

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