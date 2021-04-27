Когда хочется сказки: в российских кинотеатрах повторят прокат аниме «Рыбка Поньо на утесе»

Анимационная классика Хаяо Миядзаки возвращается в российский кинопрокат. С 27 мая компания «Пионер» запустит в кинотеатрах мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» 2008 года. А 27 апреля она же опубликовала новый русский трейлер для этой картины.

Сюжет этого творения студии Ghibli немного похож на классическую «Русалочку». Дочь морской богини, маленькая рыбка Поньо завязала дружбу с 5-летним японским мальчиком, который не дал ей погибнуть, будучи выброшенной на берег. Она так сильно привязалась к парнишке, что сама решила стать человеком. С помощью магии героиня смогла осуществить свое желание, но тем самым нарушила равновесие во вселенной. И теперь малышам предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы все исправить.

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Конечно же, в конце восторжествуют любовь, дружба и взаимопонимание. Но когда историю рассказывает непревзойденный мастер Миядзаки, даже детские сказки становятся чем-то глубоким и многогранным.

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