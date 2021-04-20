Адам Драйвер и Марион Котийяр сыграли родителей в драматическом мюзикле «Аннетт»

19 апреля в Сети появился трейлер фильма-мюзикла «Аннетт», главные роли в котором сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр. Картина создана французским режиссером Леосом Караксом в сотрудничестве с американской музыкальной группой Sparks, участники которой написали сценарий и саундтрек данной киноленты.

Драйвер играет харизматичного стендап-комика, который женат на популярной оперной певице. Супруга рожает главному герою дочку, но затем умирает. Мужчина остается с ребенком на руках под пристальным вниманием прессы, и тут у девочки открывается неожиданный дар. Зрители могут рассчитывать на отличную музыку и проникновенную историю.

Кстати, поклонникам «Теории большого взрыва» стоит ждать эту картину ради Саймона Хелберга, играющего дирижера. Этот актер исполнял роль Говарда Воловица в популярном комедийном сериале.

Трейлер сообщает, что премьера фильма состоится на Каннском фестивале 2021 года, который пройдет 6-17 июля. Мало того, новая лента откроет знаменитое мероприятие. В тот же день она выйдет во французских кинотеатрах, а вот про показы в остальном мире пока не сообщается.

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