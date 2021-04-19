Marvel идет на восток: вышел трейлер фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Фильм о новом супергерое выйдет на экраны в сентябре.

19 апреля в Сети появился тизер-трейлер нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Американская индустрия кинокомиков задалась целью покорить и китайскую аудиторию. Если в грядущем фильме «Черная вдова» будет много отсылок к России, то Шан-Чи — это полноценный китайский супергерой, владеющий боевыми искусствами на запредельном уровне.

Главную роль сыграл канадский актер и каскадер Симу Лю. Парой для героя, а также главным комичным персонажем выступила молодая звезда Голливуда, певица Аквафина.

По сюжету, Шан-Чи должен разобраться с тяжелым прошлым, которое оставил его отец, научивший сына кунг-фу. Для этого ему придется внедриться в подпольную террористическую организацию «Десять колец» и бросить вызов ее главарю Мандарину. Этого злодея уже пытались представить в фильме «Железный человек 3», но тогда его выставили смешной подделкой и марионеткой. Как оказалось, в киновселенной Marvel, причем уже несколько веков, существует настоящий Мандарин, но победить его предстоит именно китайскому супергерою.

больше по теме Путешественник во времени: вышел трейлер нового сериала Marvel про Локи Том Хиддлстон вернется на экраны в роли харизматичного антигероя из комиксов.

Фильм выйдет в рамках четвертой фазы знаменитой киновселенной. В США дата релиза назначена на 3 сентября 2021 года. Премьера в России запланирована на 2 сентября.

Смотрите также: