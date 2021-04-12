Показ романтического фильма «Будь моим Кириллом» закончился реальным предложением руки и сердца

В Барнауле романтический фильм «Будь моим Кириллом» помог местному жителю сделать предложение любимой девушке. Мужчина по имени Константин не просто пригласил возлюбленную Ирину в кино: когда в зале стали показывать сцену после титров, исполнители главных ролей Виталийс Семеновс и Анастасия Евграфова вдруг обратились с экрана к одной из зрительниц. Девушка неслабо удивилась, но, когда отошла от приятного шока, сказала заветное «да». Романтический момент был записан на видео.

Чтобы провернуть такой трюк, жениху пришлось договориться с актерами и киномеханиками, и те согласились сделать для него персональную сцену после титров.

«В Интернете я промониторил топ-100 креативных предложений и пришел к тому, что хочу сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной не просто после сеанса кино, а именно при помощи актеров фильма «Будь моим Кириллом». Этот фильм идеально подошел моей задумке, ведь речь в нем о любви, влюбленности и безудержном влечении друг к другу», — рассказал молодой человек. «От всего сердца желаю Константину и его невесте Ирине легкости и естественности в их отношениях! Даже при наступлении «темных» времен желаю, несмотря ни на что, сохранять легкость, любовь и уважение друг к другу», — добавил актер Виталийс Семеновс.

Напомним, что ромком «Будь моим Кириллом» стартовал в российских кинотеатрах 8 апреля и все еще идет в прокате.

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